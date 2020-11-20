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Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan’a iniş yaptı!

Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü , ’da bulunan bir sahile iniş yapınca görenler hayretler içinde kaldı. Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan’a iniş yaptı!

'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı.

Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan’a iniş yaptı! RÜZGARA KAPILAN TÜRK PARAŞÜTÇÜ LÜBNAN’A İNİŞ YAPTI!

Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi.

Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Türk olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan paraşütçü, 'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç'un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

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