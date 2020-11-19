19 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'in Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki 1'er mahallede yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Altıeylül'deki Balıklı ve İvrindi'deki Yürekli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu aktarılarak, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.

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