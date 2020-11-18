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Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler: Sizi doğrarım

’ta bir binanın üzerine kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına da yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler: Sizi doğrarım

'ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, ve sopalarla kavga etti.

Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler: Sizi doğrarım ESENYURT’TA TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİLER: SİZİ DOĞRARIM

Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"BEN BUNU KOYACAĞIM SİZİ DOĞRARIM BİÇERİM, SİZ KİMSİNİZ DEYİP SALDIRDILAR"

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, "Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya zaten orada bayağı kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var. Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış" dedi.



KADIN, ARADA KALDI DARP EDİLDİ
Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.

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