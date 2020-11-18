Boğa güreşlerinin "hanımağası" Fazilet Tütüncü'nün torunu Aleyna Tütüncü boğa sevgisinden vazgeçmiyor

Muğla'da boğa güreşlerinin en önemli isimlerinden biri olan 'Hanımağa' lakaplı Fazilet Tütüncü'nün torunu da büyükannesinin izinden gidiyor. Üniversite okuyor, bale dersleri alıyor ama ojeli elleri ile yine de boğa sevdasından vazgeçmiyor.