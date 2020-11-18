ABD’de 30 dakikada sonuç veren evde korona testi kiti FDA tarafından onaylandı
Son dakika haberine göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil durumlar için 14 yaşından büyüklerin korona virüs testini kendilerinin yapabileceği ve 30 dakikada sonuç veren kiti onayladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde korona virüs testi yapılmasına imkan sağlayan kiti onaylandığını açıkladı. Kaliforniya'daki Lucira Health şirketi tarafından üretilen kit için, halka kullanım yetkisi verildi.
Burun çubuğu yoluyla yapılabilen testi 14 yaş üzeri kişiler kullanabilecek. FDA Yetkilisi Stephen Hahn, "İnsanların kendilerine yapabileceği testlerin onaylanmasıyla, bu test evde sonuç verebilen ilk test oldu" dedi.
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Test kiti sadece evde değil hastaneler ve sağlık bakım noktalarında da kullanılabilecek.
FDA, test edilecek kişilerin yaşının 14'den küçük olması durumunda testin sağlık uzmanı tarafından yapılmasına dikkat çekti.