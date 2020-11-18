18 Kasım 2020, Çarşamba
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ABD’de 30 dakikada sonuç veren evde korona testi kiti FDA tarafından onaylandı

Son dakika haberine göre; Gıda ve (), acil durumlar için 14 yaşından büyüklerin korona virüs testini kendilerinin yapabileceği ve 30 dakikada sonuç veren kiti onayladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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ABD’de 30 dakikada sonuç veren evde korona testi kiti FDA tarafından onaylandı

Gıda ve (), evde korona virüs testi yapılmasına imkan sağlayan kiti onaylandığını açıkladı. Kaliforniya'daki Lucira Health şirketi tarafından üretilen kit için, halka kullanım yetkisi verildi.

Burun çubuğu yoluyla yapılabilen testi 14 yaş üzeri kişiler kullanabilecek. FDA Yetkilisi Stephen Hahn, "İnsanların kendilerine yapabileceği testlerin onaylanmasıyla, bu test evde sonuç verebilen ilk test oldu" dedi.

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Test kiti sadece evde değil hastaneler ve sağlık bakım noktalarında da kullanılabilecek.

FDA, test edilecek kişilerin yaşının 14'den küçük olması durumunda testin sağlık uzmanı tarafından yapılmasına dikkat çekti.

Öte yandan, ABD 11 milyon 695 bin 711 korona virüs vak'asıyla ve 254 bin 255 can kaybı ile korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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