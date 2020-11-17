Son dakika | Sivas’ta bomba paniği! Sivas Valisi Salih Ayhan açıklama yaptı

Vali Ayhan paylaşımında, "Bugün saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından, Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır " ifadelerine yer verildi.



