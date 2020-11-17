Korona testi pozitif çıkınca öyle bir şey yaptılar ki...





EVLERİN GİRİŞİNE PANKART ASIYORLAR



Vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlenmeye başladığını dile getiren Demir, "Benim testim pozitif çıktı eve ziyaretçi kabul etmiyorum' diye afiş asanlar var. Tekkeköy'ün bir mahallesinde bir karı kocanın 'Covid-19' testi pozitif çıkıyor. Cami imamına söyleyip, cami hoparlöründen anons yaptırıp 'Benim testim pozitif çıktı, şu güne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim' diye duyuru yaptırmışlar. Böyle güzel örneklerimiz de var. Evinin dış kapısına 'Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanız uygun olur' diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduğu zaman çocuklarını haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya sağlayanlar var. Halkımızda bir bilinç oluştu ama bunun daha da fazla yaygınlaştırılması lazım. Pozitifli olduğunu bildiği halde dışarı çıkan birisi varsa vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını rica ediyoruz. Bu çok önemli bir vatandaşlık görevidir. Akraban bu kırılır diye gözetmememiz lazım, bunu herkesin yapması gerekiyor. Devlete bunu bildirmek vatandaşın asli vatandaşlık görevidir" diye konuştu.