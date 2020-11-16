İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İş yerine giren ve hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüphelinin o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren iki şüphelinin, kasadan para çaldığı görüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.S. ve Ş.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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