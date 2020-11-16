16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Karabağlar ilçesinde hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan 14 ve 16 yaşındaki iki , hırsızlık için girdikleri kafenin güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Dün saat 02.00 sıralarında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki çocuğu durdurdu. Çocukların üzerlerinde yapılan aramada ekipler, 650 TL nakit , 6 para ile çalışan şarj aleti, farklı markalara ait 5 erkek saati, 1 tablet, 1 parfüm, 3 güneş gözlüğü ve bir miktar bozuk para ele geçirdi.

Yapılan kimlik sorgusunda şüpheli şahısların 14 yaşındaki U.S. ve 16 yaşındaki Ş.A. olduğu anlaşıldı. İki şüpheli ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, çocuklardan U.S.'nin hırsızlıktan 85, Ş.A.'nın ise 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

KAFEDEN HIRSIZLIK YAPIP, DÖNÜŞTE POLİSLERE YAKALANMIŞLAR

Öte yandan iki hırsızlık şüphelisi şahsın yakalandığı bölgede inceleme yapan ekipler, bir iş yeri camının açık olduğunu fark etti.

İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen , iki hırsızlık şüphelisi çocuğun iş yerine girerek malzemeleri ve paraları çaldığını belirledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İş yerine giren ve hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüphelinin o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren iki şüphelinin, kasadan para çaldığı görüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.S. ve Ş.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA