Son dakika: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Son dakika haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
YAŞAM DHA
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Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.54 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.
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