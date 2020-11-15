15 Kasım 2020, Pazar
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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı paylaştı: Az kaldı!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ’de depremden etkilenenler için yapılan son görüntülerini paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı paylaştı: Az kaldı!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 4 Kasım'da İzmir'de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurmuştu.

Çataklı, yapımı devam eden konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Paylaşımına 'Az kaldı' notunu düşen Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.

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