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Son dakika: İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, 'nda düzenlenen Yelken Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Son dakika: İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Yapılan duyuruya göre, 13.30 Üsküdar-Ortaköy, 13.45 Ortaköy-Üsküdar, 14.00 Üsküdar - Ortaköy, 14.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.00 Üsküdar - Ortaköy, 15.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.25 Çengelköy-İstinye, 16:15 Emirgan-Arnavutköy, 16.50 Arnavutköy-İstinye ve 17.40 İstinye-Çengelköy ve seferleri iptal edildi.

Ayrıca kısa Boğaz turu seferlerinin de gerçekleştirilemediği bildirildi.

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