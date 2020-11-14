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İstanbul'da 3 katlı binada yangın paniği

'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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İstanbul'da 3 katlı binada yangın paniği

Barbaros Mahallesi Barboros Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Ünalan, ve Ümraniye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ambulansla . Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"İÇERİDE KİMSE YOK"

Yangın gören bir mahalleli, "Dumanlar yükseliyordu, itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok" diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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