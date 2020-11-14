İstanbul'da 3 katlı binada yangın paniği

"İÇERİDE KİMSE YOK"

Yangın gören bir mahalleli, "Dumanlar yükseliyordu, itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok" diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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