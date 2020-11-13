Deprem fırsatçıları işbaşında! Ev kiraları iki katına çıktı!





EVLERİNİ BIRAKIP KİRAYA ÇIKTILAR



Ayten Salman da satılık ev fiyatlarının da arttığını belirterek "Satılık ev düşünüyordum. 725 bin lira rakam telaffuz edildi, iki gün evi göstermediler. Sonra evi görmek istediğimi söyledim. Fiyatın 850 bin liraya çıktığını duydum. Maalesef benim gibi birçok insan bunu yaşıyor" dedi.



Depremin ardından evine giremediğini anlatan Ayşe Erdoğmuş ise "Deprem sırasında evdeydim. Torunumla beraber yalnızdık. Çok korktuk her şey devrildi, yıkıldı. Korkarak inip apartmanın ne zaman yıkılacağını düşünmeye başladık. Buralar mahşer yeri gibi oldu. Hala titriyorum. İki haftadır kızımda kalıyorum. Sabah geldim nakliyecilerle. Kimse kalmadı apartmanda. Bir daha deprem olursa kaldırabilir mi bilmiyoruz. Atatürk Mahallesi'ne taşınıyoruz. Bu ev kendimizindi kiraya gidiyoruz. Bin 500 liraya bulduk. Kiralar iki katına çıkmış. Birkaç yerle görüştük indirim yapanlar da varmış. Biz 2 artı bir daireyi bu fiyata bulduk. Oysa kendi evimiz 140 metrekareydi. Ama yığacağız eşyaları oturacağız, ne yapalım."