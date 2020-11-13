Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in cezası belli oldu

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi eski hakim ve babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.