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Rus savaş gemisi Novocherkassk Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'ndan geçen 'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi '', 'ne doğru yol aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Rus savaş gemisi Novocherkassk Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'nden saat 14.30'da 'na giriş yapan 'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi '', saat 16.15 sıralarında önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 'ne doğru yol aldı.


Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk botları eşlik etti.

Geminin güvertesindeki can yelekli askerler, dikkat çekti.

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