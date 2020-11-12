12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da İspanyol mühendisin feci ölümü!

İstanbul'da İspanyol mühendisin feci ölümü!

’nda 26 yaşındaki uyruklu girişiminde bulundu. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
İstanbul'da İspanyol mühendisin feci ölümü!

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdikten sonra teşebbüsünde bulunan uyruklu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu , sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakırken o anlar kameraya yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 15 dakika önce yine pencere kenarına gelen kadının ilk teşebbüsünde sevgilisi tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cenk E.'yi gözaltına aldı.

Şahsın gözaltına alınmasının ardından görgü şahitlerinin ifadesini alarak olay yerini uzak bir noktadan gören güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan Cenk E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA