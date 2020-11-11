11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Tunceli'de trafik kazası! Yaralılar var

’de iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Tunceli'de trafik kazası! Yaralılar var

, 'nin Mazgirt İlçesi Darıkent yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 MJF 47 ve 23 EF 480 plakalı otomobiller, sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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