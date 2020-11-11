Samsun'da ip atlarken hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

"BİNANIN ALTINDA KABLO İLE İP ATLIYORDU"

Amca Şahin Gürgün ise, "Babası ve dedesi çalışıyor. Öğlen eve geliyor. Yemeklerini hazırlıyor. Dedesi '2 saatlik kadar bir işimiz kaldı' diyor. Onları da yaptıktan sonra geliyorlar.