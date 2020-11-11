11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da ip atlarken hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Samsun'da ip atlarken hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

'da evinin yakınlarında ip atlarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden toprağa verildi. 22 yaşındaki Sinem Gürgün'ün ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
ABONE OL
Samsun'da ip atlarken hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Olay, 'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamu Personel Seçme Sınavı () ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenilen 22 yaşındaki Sinem Gürgün, evinin yakında ip atlarken kalp krizi geçirdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi sonucu yere düşen babaannesinin fark etmesi üzerine babası tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sinem Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak . Evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası Sinem Gürgün, Terme Taşpınar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Acılı anne Bircan Gürgün, baba Ali Gürgün ve 2 erkek kardeşi kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"KALP KRİZİ' DEDİLER"

Olayı anlatan Baba Alibey Gürgün, "İp atlarken düştü. Biz aldık hastaneye götürdük. Hastanedekiler elinden geleni yaptılar. Kaybettik, 'kalp krizi' dediler" dedi.

"BİNANIN ALTINDA KABLO İLE İP ATLIYORDU"

Amca Şahin Gürgün ise, "Babası ve dedesi çalışıyor. Öğlen eve geliyor. Yemeklerini hazırlıyor. Dedesi '2 saatlik kadar bir işimiz kaldı' diyor. Onları da yaptıktan sonra geliyorlar.

Bu sefer yine çay hazırlıyor. Babası yorgun evde oturuyor. Sinem babasına 'ip atlayacağım' diyor, aşağıya iniyor.

Hava tam kararmadan binanın altında kablo ile ip atlıyor. Babasına 'ip atlıyorum' diye söylüyor. Babası da 'kızım kendini fazla yorma' diyor. İp atlarken düşüyor.

O anda ruhunu teslim ediyor. Ahırdan gelirken babaannesi görüyor. Gördüğü zaman işte bağırış başlıyor. Baba hemen apar topar arabasına atarak hastaneye götürüyor. Kendisi 2 yıllık üniversite bitirdi. Babası kamuya atanması çaba gösteriyordu. Nasip buymuş" diye konuştu.

Sinem Gürgün'ün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA