Doktordan pes dedirten savunma! Genç kadın bu hale gelmişti...





"HATAM BULUNMAMAKTADIR"



İfadesinde bir hatasının olmadığını iddia eden şüpheli, "Hasta 27 Eylül 2018 tarihinde kontrole gelmiş ve neredeyse topraklamanın kalmadığı, dudak şeklinin gayet normal olduğu, sadece minik minik yüzeysel topaklanmaların olduğu görülmüş ve hastaya herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Hastaya uygulanan işlemde herhangi bir kusurum ve hatam bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.