11 Kasım 2020, Çarşamba
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Adım atacak yer kalmadı! Metrolarda 'sosyal mesafesiz' yolculuk

ile mücadele kapsamında 'da yeni ek önlemler alınırken, büyük yolcu yoğunluğu bulunan Kirazlı-Yenikapı hattında bu sabah yine sosyal mesafe kuralına uyulamadan yolculuk yapıldı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Adım atacak yer kalmadı! Metrolarda 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Özellikle saat 07.30 ile 08.30 arasında Yenikapı yönüne gitmek isteyenler metroya akın ediyor.

Adım atacak yer kalmadı! Metrolarda 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Büyük bölümü çalışan olan yolcuların sayısı her geçen istasyonda giderek artarken, otogar durağına kadar neredeyse adım atacak yer kalmıyor.

Adım atacak yer kalmadı! Metrolarda 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Benzer görüntülerin akşam saatlerinde de görüldüğü, konulan ek seferlerin de yetersiz kaldığı bildiriliyor.

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