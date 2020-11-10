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Kartal'da yangın! Çok sayıda itfaiye olay yerinde...

Son dakika haberine göre; 'da 'ta atık kağıtların toplandığı depoda çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Kartal'da yangın! Çok sayıda itfaiye olay yerinde...

Kartal'da Yunus Mahallesi Karaca Sokak'ta atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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