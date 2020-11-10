10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İşi bozulup eşi terk edince intihara kalkıştı! Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum

İşi bozulup eşi terk edince intihara kalkıştı! Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum

'da işinin bozulduğunu ve eşi tarafından terk edildiğini söyleyen E.T. (40), 4 katlı binanın terasına çıkıp girişiminde bulundu. E.T., ikna edilmesinin ardından çatıdan inince kendisini bekleyen annesine sarılıp gözyaşı döktü. Anne S.K., "Niye böyle yapıyorsun oğlum, ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" diyerek ağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
İşi bozulup eşi terk edince intihara kalkıştı! Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi, Cebesoy Caddesi bulunan 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İşinin bozulduğunu ve bu süreçte eşinin 2 çocuğunu da alarak evi terk ettiğini söyleyen E.T., çıktığı terasta intihara kalkıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Elinde maket bıçağı da olan E.T.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayayan E.T.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı.

Bu sırada olay yerine gelen anne S.K. ise gözyaşı dökmeye başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasının ardından E.T. çatıdan indirildi. Aşağıda kendisini bekleyen annesinin yanına giden E.T. sarılıp, ağladı.

Oğlu ile beraber gözyaşı döken S.K. ise "Neden böyle yapıyorsun oğlum, benim ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" dedi. Anne- oğul, polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA