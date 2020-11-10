İşi bozulup eşi terk edince intihara kalkıştı! Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum

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Elinde maket bıçağı da olan E.T.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayayan E.T.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı.