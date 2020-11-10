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Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi

'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 103 yaşındaki , 10 günlük tedavinin ardından hastalığı yendi. Cafer Bostancı, "Hasta olduktan sonra sebze, meyve, bal yedim. Şimdi çok şükür iyiyim" dedi. Oğlu , "103 yaşındaki babamın testinin pozitif çıkmasıyla çok korktuk, kaybedeceğimizi düşündük. Beslenmesine çok dikkat ettik. Çok şükür atlattı" diye konuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi

Ulus ilçesi Mezgeler Mahallesi'nde oğlu Hüseyin Bostancı ile yaşayan Cafer dede, 28 Ekim'de halsizlik şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesine başvurdu.

Bostancı, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada bir gün tedavi gören Bostancı, herhangi bir rahatsızlığının olmaması ve semptom göstermemesi üzerine taburcu edilerek evinde karantinaya alındı. On günlük tedavinin ardından Bostancı'nın son yapılan testi negatif çıktı.


Cafer Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk zamanlar halsiz kalmasına karşın ciddi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Gençliğinden bu yana çok iyi beslendiğini anlatan Bostancı, hareketli bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Bostancı, testi pozitif çıkmasına rağmen ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını ifade ederek "Hasta olduktan sonra sebze, meyve, bal yedim. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım." dedi.

Oğlu Hüseyin Bostancı da babasıyla aynı evde yaşadığını ve ilk olarak kendi testinin pozitif çıktığını belirtti.

Aynı gün babasına yapılan Kovid-19 testinin de pozitif olduğunu aktaran Bostancı, "103 yaşındaki babamın testinin pozitif çıkmasıyla çok korktuk, kaybedeceğimizi düşündük. Artık son görevlerimizi yapalım dedik. Beslenmesine çok dikkat ettik. Çok şükür sağ salim atlattı." diye konuştu.

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