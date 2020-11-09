Son dakika: Yoğun meydanlarda sıkı önlem! İstanbul'da HES kodu uygulaması resmen başladı!





"COVİDLİ OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK GİRİŞTE HES KODU UYGULAMASINA TABİ TUTMAYA BAŞLADIK"

Çalışma hakkında bilgi veren ve vatandaşları korona virüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, "Artan vak'a sayılarını da gözeterek bir takım tedbirlere başvurduk. İstanbul'un en yoğun noktalarından bu alana giren vatandaşlarımızın temaslı ve ya covidli olup olmadığına yönelik girişte HES kodu uygulamasına tabi tutmaya başladık. Bugün almadığımız tedbir, ileride daha ağır tedbirlere tabi olmamıza neden olacaktır" dedi.