İstanbul'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Tuzla Göçbeyli Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
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Ormanlık alanda yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu. Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
DARP EDİLEREK
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunan kişinin darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
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