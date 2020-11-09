Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Koronavirüs'ün burun yoluyla daha çok bulaştığı netleşti" açıklamasının ardından SABAH kritik bilgiyi ve ayrıntılarını öğrenmek için uzmanına başvurdu. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ koronavirüs salgınında hastalığın burnu nasıl tercih ettiğini, vücudun buna karşılık ne yaptığını çarpıcı ifadelerle aktardı. Buna göre Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Burada adeta yuvalanıyor. Ve vücudumuz adeta ciğerleri korumaya almak için burada bir kurban veriyor. Elbette dünya üzerinde yüz binlerce insan bu kadar şanslı olamadı. İşte koronavirüste kırılma olarak adlandırılacak bilgiye dair ayrıntılar...

Prof. Dr. Aytuğ Altundağ diyor ki; Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Koku kaybı olanlar, hastalığı hafif geçirebiliyor. Bu bir kriter oldu. Sanki vücut kokuyu kurban veriyor.