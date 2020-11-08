Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.