Gamze Pala'yı öldüren Savaş Dalançıkar hakim karşısında!

Çıkarıldığı Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayeti nasıl işlediğini anlatan Savaş Dalançıkar, cinayeti öncesinden tasarlamadığını ve ateş ettikten sonraki kısmı ise hatırlamadığını iddia ederek "Meydana gelen olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim, tamamen o anda meydana gelen bir olaydır. Olay tarihinde maktulü görmek için parka gitmiştim ancak onu göremedim. Maktulü görmek için iş yerine gitmeye karar verdim ancak öğretmenevi müdüründen korktuğum için müdürü korkuturum diye yanıma bir de tabanca almıştım. Öğretmenevine gittim ancak maktul beni görünce korktu. Ben de aniden üzerimdeki tabancayla maktule ateş ettim. Olayın devamını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALKOLLÜYDÜM AMA ÇOK ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Olay gecesi alkollü olduğunu dile getiren Katil Dalançıkar kendisinin adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını iddia ederek bıçağı ise bu yüzden taşıdığını dile getirdi. Adına açılan sahte sosyal medya hesabı nedeniyle kendisini güvende hissetmediği için çift bıçak taşıdığını dile getiren Dalançıkar "Olay tarihinde biraz alkollüydüm ancak çok fazla alkol içmemiştim. Daha önce benim adıma sahte bir İnstagram hesabı açılmıştı. Kendimi güvende hissetmediğim için olayda kullandığım bıçak ile diğer küçük bıçağı her zaman yanımda taşıyordum. Zaten bir tanesi küçük meyve bıçağıdır, yalnızca tabancayı yanıma aldım ve olay yerine gittim. Tabancanın namlusuna mermiyi ne zaman sürdüğümü hatırlamıyorum. Ayrıca olay günü arkadaşlarım öğretmenevine kömür taşmaya gitmişlerdi, ben de maktulün yüzünü görürüm diye öğretmenevine gittim ancak içeriye girmedim. Maktulü de görememiştim. Daha sonra yeniden görmek için öğretmenevine gittim ve olay meydana geldi" dedi.