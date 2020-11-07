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İstanbul'da hastanede akılalmaz olay! Ölünün cebinden çek çaldı

Silivri’de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ’in cebinden 90 bin liralık çalındı. Çeki çalanın Toker’in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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İstanbul'da hastanede akılalmaz olay! Ölünün cebinden çek çaldı

'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.

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Nazım Toker'in eşi , kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.

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