İstanbul'da hastanede akılalmaz olay! Ölünün cebinden çek çaldı

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Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.