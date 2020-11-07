Eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden zanlı takip için parayla adam tutmuş





'YARDIM ETMEK İSTEDİK'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Umut Sefa E., İsmail K. ve arkadaşları Hulusi Ö.'yü (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ömer İğret'in kendilerine Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman Gülya Barutçu'yu ve Büşra Gizem'i öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi konusunda İğret'e yardımcı olmak istediklerini ancak olayın bu noktaya gelebileceğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.