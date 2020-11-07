Bir ailenin çaresizliği! Elif'i 5 yıldır babası, 8 aydır da annesi göremiyor





'BENDE DİĞER BABALAR GİBİ ÇOCUĞUMU GEZDİRMEK İSTİYORUM'

Türkmenistan'da kalan kızının Türkiye'ye gelebilmesi için çeşitli evrakların imzalanması gerektiğini söyleyen baba Aydaş, eski hükümlü olduğu için Türkmenistan'ın imzasını kabul etmediğini ileri sürdü. Kızlarının Türkmenistan'da kendi üzerinde görünmediğini söyleyen Aydaş, "Çocuğumla hatırladığım en son anım, kucağıma alıp öptüğüm anlar. Fotoğraflarına bakarak hasret gideriyorum. Erkek olarak üzüntümü belli etmesem de psikolojim bozuluyor. Çocuğumuz yanımızda olsa huzurumuz olacak ama aklımız hep çocuğumuzda. Çocuğumla telefonda görüştüğümüzde 'Beni ne zaman alacaksınız?' diyerek ağlıyor. 'Benim annem babam yok mu?' diyor. Kızımız Türkmenistan'da anneannesinin yanında kalıyor. Ben de diğer babalar gibi çocuğumu alıp gezdirmek istiyorum. Ben devletimizden para istemiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.