Zonguldak'ta trafik kazası...Cenaze dönüşü kaza yaptılar

Alınan bilgilere göre, Düzce'de katıldığı cenaze töreninden Kdz. Ereğli istikametine seyir halinde olan 67 TN 696 plakalı otomobil sürücüsü Alaplı Belediye Plajlar mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.