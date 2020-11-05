Libya'da darbeci Hafter'den kurtarılan bölgede 5 yeni toplu mezar daha bulundu
Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.
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Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci general Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.
14 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin mezarlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirtilerek şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktarıldı.
Öte yandan Haziran ayından bu yana Terhune'de bulunan toplu mezar sayısı 25'e yükselirken, mezarlarda en az 120 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.