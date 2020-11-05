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Libya'da darbeci Hafter'den kurtarılan bölgede 5 yeni toplu mezar daha bulundu

'da 'in tanıdığı Trablus merkezli Libya , darbeci General ’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 bulunduğunu duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Libya'da darbeci Hafter'den kurtarılan bölgede 5 yeni toplu mezar daha bulundu

'da 'in () tanıdığı Trablus merkezli Libya , darbeci general Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 bulunduğunu duyurdu.

14 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin mezarlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirtilerek şu ana kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktarıldı.

Öte yandan Haziran ayından bu yana Terhune'de bulunan toplu mezar sayısı 25'e yükselirken, mezarlarda en az 120 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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