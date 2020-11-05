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İzmir Bayındır'da çalınan ineğine kavuşan kadın bakın ne yaptı

’in Bayındır ilçesinden çalınan bir inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırdı. İneğini kendisine geri getiren güvenlik güçlerine teşekkür eden kadın “Benim kuzum bu. Benim ineğim. Allah hepinizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin.” diyerek mutluluğunu paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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İzmir Bayındır'da çalınan ineğine kavuşan kadın bakın ne yaptı

'in Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Ö.D. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Bayındır İlçe ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek içinde 3 kişinin ve kasasında bir büyükbaş hayvanın olduğu bir kamyonetin Pınarlı Mahallesi'nden Tire'ye doğru seyir halinde olduğunu fark etti.

43. Jandarma Trafik Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla kamyonet Bayındır-Tire yolunda durduruldu. Durdurulan kamyonette Ö.D.'ye ait büyükbaş hayvan bulunurken İ.P., A.M.S. ve S.S. isimli şahıslar çaldıkları hayvanı naklettikleri sırada suçüstü yakalandı. Çalınan hayvan sahibine teslim edilirken şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından hayvanı teslim edilen kadın ise sevinçten ne yapacağını şaşırarak, "Benim kuzum bu. Benim ineğim. Allah hepinizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." diyerek mutluluğunu paylaştı.

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