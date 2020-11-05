İzmir Bayındır'da çalınan ineğine kavuşan kadın bakın ne yaptı

İzmir'in Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Ö.D. isimli şahsa ait bir adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek içinde 3 kişinin ve kasasında bir büyükbaş hayvanın olduğu bir kamyonetin Pınarlı Mahallesi'nden Tire'ye doğru seyir halinde olduğunu fark etti.