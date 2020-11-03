Bursa’da ısınan lastik otomobili alev topuna çevirdi
Bursa’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
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ARAÇTAN İNDİ
Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi.
İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü.
YARA ALMADAN KURTULDU
Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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