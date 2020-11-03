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Bursa’da ısınan lastik otomobili alev topuna çevirdi

’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Bursa’da ısınan lastik otomobili alev topuna çevirdi

Olay, - otoyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken lastikleri bir anda alev aldı.

ARAÇTAN İNDİ

Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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