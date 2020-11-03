03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 600 gram ağırlığında 87 bin 380 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine saklanmış 46 paket halinde ağırlığı 15 kilo 600 gram olan 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçta bulunan Suriye uyruklu Mehdi A. ve Mahmud E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla 'Geçmiş olsun İzmir' yazarak saat kulesinin çizimini yaptı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA