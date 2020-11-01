Pitbull kümese daldı! 53 adet cins tavuk telef oldu

52 yaşındaki Mustafa Çalı'nın iş yerinin terasında özel olarak yetiştirdiği Sussex ve Wyandotte cinsi tavukların bulunduğu kümese yan binanın terasından geçen 2 adet pitbull cinsi köpek kümese girip her biri 300 lira değerinde olan 53 adet tavuğu parçalayıp telef etti.