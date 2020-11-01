01 Kasım 2020, Pazar
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Burdur'da bir köy koronavirüs karantinasına alındı

'un Yeşilova ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Burdur'da bir köy koronavirüs karantinasına alındı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyaka köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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