Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükyaka köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.