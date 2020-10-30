30 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Son depremler ( AFAS-Kandilli son depremler?)

Son dakika haberi...İzmir'de şiddeti hissedildi. Sarsıntı tüm bölge ve 'da da hissedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Son depremler AFAS-Kandilli son depremler?
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