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LPG tankına gizlenmiş hale bulundu! PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

'nın finans kaynağına ağır darbe... Otoyolu’nda seyir halinde durduran otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda tankına zulalanmış halde 14 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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LPG tankına gizlenmiş hale bulundu! PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan iki aracı durdurarak arama yaptı.

Narkotik Köpeği Stark ile yapılan aramalarda 31 plakalı otomobilin LPG tankı arkasına zulalanmış 73 paket halinde 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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