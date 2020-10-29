Tokat’ta çobanın testi pozitif çıktı köy karantinaya alındı
Artova ilçesine bağlı Mertekli köyü, çobanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
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Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi.
GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.