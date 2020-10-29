Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! Sağanak yağış geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."