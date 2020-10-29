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Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! Sağanak yağış geliyor

İstanbullular dikkat! Genel Müdürlüğü, yarın ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili vatandaşları uyardı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan uyarı açıklaması şöyle:

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! Sağanak yağış geliyor

"30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın kuvvetli (21-50 kg/m2);

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! Sağanak yağış geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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