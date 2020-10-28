Gerekçeli karar açıklandı! İşte Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar...

DONDURUCU ETKİSİ VEREN SU KUYUSU YA DA AMBARDA SAKLADI

Küçük Leyla'nın annesi ve ailesinin de anlatımlarına göre yalnızca süt içerek beslendiği anlatılan kararda, "Çocuğun kaybolduktan sonra yaklaşık 10 gün boyunca sanık Yusuf Aydemir ve işbirlikçisi ya da işbirlikçileri tarafından, annesinin ve ailesinin beyanına göre yalnızca süt içerek beslendiğini söyledikleri dikkate alınarak ve cesedin otopsisinde yakın zamanlı gaita tespitinin bulunmamasından anlaşıldığı üzere ve maktulün kendisine süt verilmeden 10 gün yaşamasının mümkün olmadığı kanaatine varılarak ölümüne kadar gerçekleşen süreçte maktulün saklanmış olduğu yerde bakıldığı ve süt ile beslendiği fakat daha fazla saklanmasının mümkün olmadığı ve sanık Yusuf ile tespiti soruşturma aşamasındaki deliller ile mümkün olmayan işbirlikçisi ya da işbirlikçilerinin yakalanması tehlikesinin 17 gün süren aramalar esnasında artması sonucunda maktulden kurtulmak ve dolayısıyla da suçtan kurtulmak için adli tıp tarafından tespiti yapılamayan bir şekilde maktulün 26-27 Haziran 2018 tarihleri ile ölü olarak bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018 tarihinden önceki 3 gün içinde bir günde öldürüldüğü, ardından bu cesedin bulunduğu zaman üzerinde tespiti yapılan böcek larvalarının ilgili bilim dalı uzmanlarınca incelenmesi sonucunda düzenlenen adli entomoloji raporunda 'beraber mevcut entomolojik deliller ışığında, cesedin üzerinden alınarak birimimizde ayrıntılı incelenen ve tanımlanan fikse edilmiş örneklerin en büyüğünün yaşının 24 saati aşmadığının belirlendiği', 'böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu' şeklindeki tespiti dikkate alındığında ve cesedin bulunduğu günden geriye doğru 24 saat içinde suya atılmış olduğu kanaatine varılmış olup bulunduğu sırada sol dizinin hafif bükük vaziyette olmasından yola çıkarak maktulün öldürüldükten sonra sol bacağının ölü soğukluğu oluştuğu anda hafif bükülü kaldığının olay yeri resimlerinden görülmesi ile öldüğünde tam dizleri bükülü vaziyette kalmadığı fakat tam rahat bir pozisyonda da kalmadığının tespitine varıldığı bu nedenle maktulün çok geniş bir alanda saklanamadığı fakat çok dar bir alanda da saklanmadığı kanaatine varılmış olup, sanık Yusuf Aydemir tarafından ölümüne sebebiyet verilen maktulün cesedinin köy evlerinde bulunan dondurucu etkiye sahip olduğu için tercih edilen su kuyuları ya da ambarda yaklaşık 3 güne yakın cesedi sakladığı tespitine varılarak, sanık Yusuf'un cesetten kurtulmak istemesine rağmen arama çalışmaları nedeniyle cesedi köy içinden çıkaramadığı, fırsat bulduğu bir sürede de sanığın tek başına ya da işbirlikçi veya işbirlikçileriyle maktulün cesedi köyün yakınlarındaki bir dereye attıkları, bulunduğu yere şans eseri giden tanıkların beyanından da yapılan çıkarım sonucu ve maktulün cesedinin bulunduğu yer olay yeri resimlerinin mahkemece incelenmesi ile cesedin üzerinde bulunan yosunların öncelikle saç bölgesi itibariyle vücudunu geriye doğru kaplamasından sanığın akıntı yönünde cesedi suya attığı, cesedi suya atmadan önce ya da sonra hedef şaşırtmak ve şüpheyi üzerinden yok etmek amacıyla da sanığın cesede yakın tarlaya maktulün kıyafetlerini boynundaki kolyeyi çıkaramadan alelacele şekilde attığı kanaatine varılmıştır" denildi.