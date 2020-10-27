İstanbul'da koronavirüs denetimi! Drone yakaladı polis cezayı kesti

TELEFON BAHANESİ

Polis ekiplerini gördüğünde maske takan genç bir kadın ilk önce maske taktığını belirtti. Ancak ekiplerin kendisini drone ile tespit ettiklerini belirtmesi üzerine bu sefer de telefonla konuştuğunu nefessiz kaldığını iddia etti. Genç kadın sonunda özür dileyerek ceza yazılmamasını istese de cezadan kurtulamadı.