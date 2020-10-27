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İstanbul'da koronavirüs denetimi! Drone yakaladı polis cezayı kesti

’ne bağlı ekipler ’nda drone ile denetim yaptı. Polis ekiplerini görünce takan vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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İstanbul'da koronavirüs denetimi! Drone yakaladı polis cezayı kesti

'ne bağlı ekipler artan koronavirüs vakalarından dolayı ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Ekipler 'nda da drone ile takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Drone ile maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

TELEFON BAHANESİ

Polis ekiplerini gördüğünde maske takan genç bir kadın ilk önce maske taktığını belirtti. Ancak ekiplerin kendisini drone ile tespit ettiklerini belirtmesi üzerine bu sefer de telefonla konuştuğunu nefessiz kaldığını iddia etti. Genç kadın sonunda özür dileyerek ceza yazılmamasını istese de cezadan kurtulamadı.

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