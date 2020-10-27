Bilim Kurulu üyesi Metintaş: Koronavirüs artık bir savaş! Nasıl bir yol izleyeceğini öngöremiyoruz





"YOĞUN TEST YAPMA İLE DESTEKLENMİŞ ETKİN BİR FİLYASYON ÇALIŞMASI HASTALIK KONTROLÜNE ÇOK CİDDİ ÖLÇÜDE KATKI YAPABİLİR"

"Filyasyon, COVID-19 mücadelesinde önerilen bir yöntem olmasına karşın, bazı klinisyen hekimler tarafından gerekliliği yadsınmıştır. Oysa iyi yürütülen bir filyasyon çalışmasıyla olgu sayıları ve ölümler önemli ölçüde düşürülebilir. Güney Kore örneğinde olduğu gibi "yoğun test yapma ile desteklenmiş etkin bir filyasyon çalışması" hastalık kontrolüne çok ciddi ölçüde katkı yapabilir. Filyasyon ekiplerinin bir kısmının yeterince eğitim almadan sahada çalışmaya başladılar. Ekipler arasında standardizasyonun olmaması nedeniyle istenilen başarıyı sağlamak güçleşmektedir. Bu arada, doğaldır ki vaka sayısı artığı zamanda filyasyondan beklenen başarı azalacaktır.

Maske, mesafe, temizlik' söylemleri 'iyi vatandaş olma' argümanıyla birleştirilmeli ve kişi hastalık belirtileri taşımaya başladığı andan itibaren kendisini izole etme, etrafa durumunu bildirmesi gerekliliği ona içselleştireceği biçimde evrilmelidir. Bunun için kamuoyuna yaygın biçimde ulaşmayı sağlayacak tüm araçlar; gazete, tv kanalları, billboardlar, önemli kişiler, hutbeler, klipler, broşürler, ilanlar, aklınıza ne gelirse yaygın olarak kullanılabilir."



"ESNAF BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE DENETİMİ ÇOK SIKI OLMALI"

"Maalesef Eskişehir esnaf zihniyeti itibariyle bu olay da gösterdi ki biraz sorunlu bir şehir. Çıkıp, dolaştığınızda esnafın önemli bir kısmının iş yerinde etkin biçimde maske kullanmadığını, mesafeye dikkat etmediğini görüyorsunuz. Geçen cumartesi zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle dışarı çıktık, alışveriş için uğradığımız 5 esnafın 2'si maske takmıyordu, uyardığımızda da yakışıksız cevaplar verdiler. Esnaf bilinçlendirilmesi ve denetimi çok sıkı olmalı."



FARKLI ÖNLEM ÖNERİLERİ

ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, mevcut önlem ve kısıtlamalar dışında İl Hıfzıssıhha Kurulunun alması gereken farklı önlemler konusunda da önerilerde bulundu. Metintaş, konuyla ilgili şunları belirtti;