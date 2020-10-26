İzmir'de komşu ziyaretine giden adam merdivenden düşerek öldü
Bornova ilçesinde saat 00.30 sıralarında Barbaros Caddesi'nde bulunan apartmanda, eşiyle birlikte komşusunu ziyarete giden kişi korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
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İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren 69 yaşındaki Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü.
HAYATA VEDA ETTİ
Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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