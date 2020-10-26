İzmir'de komşu ziyaretine giden adam merdivenden düşerek öldü

İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren 69 yaşındaki Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü.

HAYATA VEDA ETTİ

Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)