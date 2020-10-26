Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı kaydedildi.