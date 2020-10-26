28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare" olarak ifade ettiği, milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve dirilişimizin en önemli dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim'in tatil olup olmadığı araştırılan diğer konular arasında. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

28 EKİM ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.