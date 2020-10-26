28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?
28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 29 Ekim tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de 29 Ekim'in arefesi yani 28 Ekim Çarşamba gününün tatil olup olmayacağı oldu. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil soruları gündeme geldi. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte merak edilenler...
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare" olarak ifade ettiği, milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve dirilişimizin en önemli dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim'in tatil olup olmadığı araştırılan diğer konular arasında. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi? 2020 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...
28 EKİM ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.
29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene !
Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…
Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.
Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!
Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.
Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular ister.