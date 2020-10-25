Son dakika: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre; Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sancaklı ilçesi olduğu ifade edilirken, depremin Elazığ'da da hissedildiği bildirildi.
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Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı yapıldı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Saat Derinlik(km) MD ML Mw Yer -------- ---------- ------------ -------------- 12:37:28 1.6 -.- 4.0 4.1 SANCAKLI-(BINGOL) 09:41:54 4.8 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 08:57:56 4.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:35:37 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 07:25:59 72.4 -.- 2.3 -.- TASAGIL-MANAVGAT (ANTALYA) 07:22:53 13.7 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 07:20:43 16.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:47:47 16.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:44:17 2.0 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:07:44 14.9 -.- 1.8 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 05:34:48 12.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:33:58 6.5 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:29:29 13.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:22:46 4.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 05:13:51 16.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:26:39 6.0 -.- 1.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) 03:09:47 5.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 02:25:03 7.1 -.- 1.8 -.- KINIK-BUYUKORHAN (BURSA)