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Son dakika: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; 'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sancaklı ilçesi olduğu ifade edilirken, depremin 'da da hissedildiği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı yapıldı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Saat       Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer              
--------  ----------    ------------    --------------   
12:37:28  1.6      -.-  4.0  4.1   SANCAKLI-(BINGOL)
09:41:54  4.8      -.-  2.1  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
08:57:56  4.9      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:35:37  5.3      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:25:59  72.4      -.-  2.3  -.-   TASAGIL-MANAVGAT (ANTALYA)
07:22:53  13.7      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:20:43  16.8      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:47:47  16.2      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:44:17  2.0      -.-  0.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:07:44  14.9      -.-  1.8  -.-   AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
05:34:48  12.4      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:33:58  6.5      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:29:29  13.9      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:22:46  4.1      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:13:51  16.1      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:26:39  6.0      -.-  1.7  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)
03:09:47  5.0      -.-  2.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
02:25:03  7.1      -.-  1.8  -.-   KINIK-BUYUKORHAN (BURSA)
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