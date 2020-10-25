Hileli sucuk nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

Un ufak olmaz, un gibi bulgur gibi dökülmez. Et lop bir şekilde kalır içerisini kendisi belli eder. Ağıza atıldığı zaman süngerimsi bir tat almaz. Sucuk pişirilirken en güzeli ise kendi yağı ile pişirilmesi gerekiyor.

Ekstra sıvı yağ tereyağı margarin gibi ürünler kullanmayacak ki vatandaşlar sucuğun tadını alabilsin. Tavaya bir yemek kaşığı su katılacak, oda tava yanmasın tutuşmasın diye, kendi yağı ile sucuk pişecek ki güzelliği olacak" şeklinde konuştu.